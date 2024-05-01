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شرطة نيويورك تلقي القبض على مئات الأشخاص في احتجاجات جامعية مؤيدة لغزة

منذ ساعتين
جامعة كولومبيا (الجزيرة)

جامعة كولومبيا (الجزيرة)

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قال رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز/ اليوم الأربعاء إن شرطة مدينة نيويورك ألقت القبض على نحو 300 شخص في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء خلال احتجاجات في جامعتي كولومبيا وسيتي كوليدج أوف نيويورك.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

للمزيد اقرأ:

شرطة نيويورك لـCNN: تم إخلاء مباني جامعة كولومبيا

 

    المصدر :
  • رويترز

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