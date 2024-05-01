شرطة نيويورك لـCNN: تم إخلاء مباني جامعة كولومبيا

قالت إدارة شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، لشبكة CNN، الأربعاء 1 نيسان/أبريل 2024، إنه تم إخلاء مباني جامعة كولومبيا بعد أقل من ساعتين من دخول الضباط الحرم الجامعي.

وأضافت الشرطة أنه تم إخلاء قاعة هاميلتون أيضا، التي احتلها الطلاب المحتجون على الحرب الإسرائيلية في غزة، وعلّقوا لافتات إحداها كتب عليها “قاعة هند”، إحياء لذكرى طفلة بعمر 5 سنوات من غزة قُتلت بعد تعرضها لنيران إسرائيلية، بينما كتب على لافتة أخرى “انتفاضة”.

وذكرت الشرطة أنه لم يصب أحد خلال العملية، وأضافت أنها لا تزال تراقب مواقع مختلفة للمتظاهرين في جميع أنحاء المدينة.

ووفقا لمسؤول في سلطات إنفاذ القانون، تم القبض على أكثر من 100 متظاهر في جامعة كولومبيا وكلية مدينة نيويورك، على الرغم من أن معظم الاعتقالات كانت في كولومبيا، ويشمل هذا العدد حوالي 20 متظاهرا تقول الشرطة إنهم حاولوا منع الضباط من دخول حرم جامعة كولومبيا.

وقال المسؤول إن عناصر الشرطة أقامت أولا سياجا خارج الحرم الجامعي لصد المتظاهرين، ومنع المزيد من الاعتقالات.

ونفت شرطة نيويورك للصحفيين استخدام الغاز المسيل للدموع، وذكر أن متحدث باسم الشرطة أنها استخدمت قنابل ضوئية أو غيرها من الأساليب لمفاجأة المتظاهرين وتشتيتهم.

ولم تقدم شرطة نيويورك أرقاما للمقبوض عليهم لشبكة CNN.

وشهدت جامعة كولومبيا منذ أيام احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، وأقام متظاهرون معسكرات داخلها.

يذكر أن جامعة كولومبيا أصدرت بيانا عقب دخول عناصر من شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي يوضح سبب استدعاء الشرطة.

وقال متحدث باسم الجامعة: “نعتقد أن المجموعة التي اقتحمت المبنى واحتلته يقودها أفراد لا ينتمون إلى كولومبيا”.

وأضاف: “نأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع من خلال أفعالهم، وبعد أن علمت الجامعة أن قاعة هاملتون تم احتلالها وتخريبها وحصارها، لم يكن أمامنا أي خيار، بعد إجبار العاملين على الخروج من المبنى، وتعرض أحدهم للتهديد”.

ورصدت CNN اعتقال العشرات من الأشخاص بعد دخول ضباط شرطة الحرم الجامعي، وتم تقييد المعتقلين واصطحابهم إلى الحافلات.

وكانت إدارة الطوارئ بجامعة كولومبيا أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني التالي للطلاب تطالبهم بـ”تجنب المنطقة حتى إشعار آخر”، وحذرت من أن “عدم الامتثال قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية