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شرط أمريكي لعودة المفاوضات مع إيران

منذ 40 دقيقة
إدراة ترامب تسعى لمزيد من العقوبات على إيران

إدراة ترامب تسعى لمزيد من العقوبات على إيران

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مع تزايد مؤشرات عودة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال مسؤول أمريكي كبير، الإثنين، إنه لا ينبغي إبرام أي اتفاق مع إيران دون الإفراج عن جميع الأمريكيين المحتجزين ظلما هناك.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بعدما أدرجت واشنطن مسؤولين إيرانيين اثنين في القائمة السوداء بتهمة التورط في خطف وربما وفاة الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت ليفنسون خلال احتجازه.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار زيادة للضغوط على طهران مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وقال موقع الوزارة إن الولايات المتحدة فرضت، الإثنين، عقوبات مرتبطة بإيران على فردين، مشيرا إلى أن واشنطن أدرجت محمد بصيري وأحمد خزاعي، المرتبطين بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية، في القائمة السوداء.

وبداية الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة تتعلق بإيران على كيان وفرد.

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