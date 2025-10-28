شركات التكرير الهندية تجمّد طلبات شراء النفط الروسي وسط عقوبات غربية جديدة

قالت مصادر مطلعة إن شركات التكرير الهندية علّقت تقديم طلبات جديدة لشراء النفط الروسي عقب الإعلان عن حزمة العقوبات الغربية الأخيرة، في انتظار توضيحات من الحكومة الهندية ومن الموردين بشأن الإجراءات المقبلة.

وأشارت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن بعض الشركات لجأت مؤقتاً إلى السوق الفورية لتأمين احتياجاتها من الخام، موضحة أن شركة إنديان أويل المملوكة للدولة طرحت مناقصة لشراء كميات إضافية، فيما رفعت مجموعة ريلاينس إندستريز مشترياتها من الأسواق الفورية.

وجاء هذا الموقف بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات جديدة على موسكو، استهدفت شركتي روسنفت ولوك أويل، في إطار ضغوطها الاقتصادية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وكانت رويترز قد نقلت الأسبوع الماضي أن شركات التكرير الهندية تدرس خفض وارداتها من الخام الروسي بشكل حاد التزاماً بالعقوبات الأمريكية الجديدة، في خطوة قد تمهد لتوسيع العلاقات التجارية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر: “لم نقدم أي طلبيات جديدة حتى الآن، كما ألغينا بعض الشحنات المحجوزة من تجار لهم صلات بكيانات خاضعة للعقوبات”. وأضاف مصدر آخر أن الشركات تتحقق حالياً من سلامة تعاملاتها، إذ ترفض البنوك تسوية المدفوعات المرتبطة بالكيانات المحظورة.

وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، اشترت الهند نحو 1.9 مليون برميل يومياً من النفط الروسي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أي ما يعادل 40% من صادرات روسيا النفطية. كما تراجعت واردات الهند من الخام الروسي بنسبة 8.4% بين أبريل وسبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع تزايد اعتمادها على الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط والولايات المتحدة بعد تقلّص الخصومات الروسية.