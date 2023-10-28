شركات المحمول عن توفير الاتصالات لـ "غزة" جاهزون وندرس الأمر

قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، فيما أكّد موقع “نتبلوكس” المختص في الأمن السيبراني ورصد انقطاعات الإنترنت في حسابه يوم أمس الجمعة 27\10\2023 على منصة إكس انقطاع الخدمة بشكل كامل عن غزة.

هذا وأكدت مصادر بشركات المحمول في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن الشركات جاهزة لتوفير خدمات الاتصالات للأشقاء في غزة، وتدرس هذا الأمر، غير أن قانون الاتحاد الدولي للاتصالات وتراخيص شركات الاتصالات لا تسمح بأن تصل الإشارة إلى خارج حدود الدولة.

جاء ذلك ردا على تداول هاشتاج “شبكة مصر لغزة”، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تسببت في قطع الاتصالات الأرضية والمحمولة.

وتصدر هاشتاج “شبكة مصر لغزة” قائمة ترندات منصة إكس “تويتر سابقا”، طالب خلاله المغردون جميع شركات الاتصالات المصرية، بالسماح لأهالي غزة باستخدام شبكاتها، بعد قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل.

كذلك تصدر هشتاج starlinkforgaza منصات السوشيال ميديا وعلي رأسها منصة إكس “تويتر سابقا” وفيسبوك، وذلك لمطالبة الملياردير التقني إيلون ماسك مالك منصة إكس “تويتر سابقا”، وشركة الإنترنت الفضائي ستارلينك، بإتاحة الإنترنت الفضائي للفلسطينيين في غزة بعر قطع سلطات الاحتلال للخدمة.