شركة ألمانية قد تسلم 139 دبابة ليوبارد إلى أوكرانيا

قال متحدث باسم شركة راينميتال الدفاعية الألمانية لمجموعة (آر.إن.دي) الإعلامية إن الشركة قد تسلم 139 دبابة ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر.

وتتعرض ألمانيا لضغوط شديدة من أوكرانيا وأعضاء من حلف شمال الأطلسي، مثل بولندا، للسماح بتزويد كييف بدبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع لتعزيز دفاعها في مواجهة الغزو الروسي.

ويمتنع المستشار الألماني أولاف شولتس حتى الآن عن تقديم الدبابات أو السماح لدول الحلف الأخرى بفعل ذلك.

ونقلت المجموعة الإعلامية عن المتحدث قوله إن راينميتال يمكنها تسليم 29 دبابة ليوبارد 2إيه4 بحلول أبريل نيسان إلى مايو/ أيار و22 دبابة أخرى من الطراز نفسه في نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024.

وقال المتحدث إن بإمكان الشركة أيضا تسليم 88 دبابة ليوبارد 1 الأقدم، دون إعطاء إطار زمني محتمل.