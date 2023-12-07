شركة أوكرانرغو: أوكرانيا تعاني عجزاً في الكهرباء بسبب الطقس البارد

قالت شركة أوكرانرجو المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا الخميس إن الطقس البارد رفع استخدام الكهرباء بنسبة 2.7 بالمئة فوق المستويات المتوقعة مما تسبب في عجز يجري سده بواردات من بولندا وسلوفاكيا ورومانيا.

وقالت الشركة في بيان عبر تطبيق تيليجرام إن 700 ميغاوات من الطاقة ستتدفق إلى أوكرانيا من دول مجاورة بدءا من الساعة 11:00 إلى السابعة 19:00 بالتوقيت المحلي الخميس 7\12\2023.

وفي وقت سابق قال حاكم منطقة أوديسا الخميس إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة على البنية التحتية للحبوب في أوكرانيا بالقرب من نهر الدانوب أسفر عن مقتل سائق وألحق أضرارا بالبنية التحتية للحبوب.

وأضاف أن هجوم طائرات المسيرة استمر لأكثر من ساعتين الليلة الماضية ورغم إسقاط معظم الطائرات فإن بعضها استطاع دخول المنطقة وتدمير مبنى تخزين ومصعدا وشاحنات.