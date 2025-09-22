شركة "إرث كابيتال" تعين السفير الأمريكي السابق لدى قطر رئيساً وشريكاً لها

أعلنت إرث كابيتال مانجمنت، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة، اليوم الاثنين انضمام تيمي ديفيس السفير الأمريكي السابق لدى قطر رئيسا وشريكا لها.

وشغل ديفيس، وهو من المخضرمين في مجال السياسة الخارجية والدبلوماسية على مدى ثلاثة عقود، منصب السفير الأمريكي لدى قطر منذ عام 2022 حتى سبتمبر أيلول. وتعتبر واشنطن قطر حليفا قويا لها في منطقة الخليج.

وفي شهر مايو أيار، قبل الجيش الأمريكي طائرة فاخرة من طراز بوينج 747 من قطر لاستخدامها في نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرتبط المبعوث الأمريكي الخاص الحالي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بعلاقات تجارية أيضا مع قطر.

وشارك في تأسيس إرث الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، الذي كان مسؤولا عن شؤون الأمريكيتين وتطوير الأعمال في جهاز قطر للاستثمار، وماثيو برادشو، الذي أسس شركة (ديوريشنال كابيتال مانجمنت) وكان مدير محفظة في صندوق التحوط (ميلينيوم بارتنرز) قبل ذلك.

ويمثل تعيين إرث لديفيس امتدادا لممارسة طويلة الأمد تتمثل في تولي كبار السياسيين مناصب في القطاع المالي إذ يُنظر إلى خلفيتهم السياسية وشبكاتهم العالمية على أنها أصول استراتيجية.

وقال برادشو “سجله القيادي في البيئات المعقدة سيساعد في توجيه كيفية التسعير والتحرك والاستثمار في ظل التقلبات”.

ويشير ملف ديفيس الشخصي على موقع لنكد إلى أن هذا سيكون أول دور له خارج الحكومة الأمريكية منذ عام 1993 على الأقل.

وقالت إرث إنه عمل أيضا مستشارا لثلاثة وزراء خارجية أمريكيين.