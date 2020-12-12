شركة إسرائيلية تعلن تسيير 20 رحلة أسبوعية إلى المغرب

أعلنت شركة ” العال” للطيران الإسرائيلية عن تسيير 20 رحلة أسبوعية مباشرة إلى العاصمة المغربية الدار البيضاء، بحسب ما ذكرته صحيفة “جيروزالم بوست”.

وقالت الشركة إنّه “يتم البحث في إمكانية إقامة رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب”، مضيفةً أنّ “مثل هذه الرحلات ستحظى بشعبية كبيرة لدى الإسرائيليين”.

وأوضحت الشركة أنّها “بدأت الاستعدادات لتسيير الرحلات المباشرة إلى الدار البيضاء، بمعدل 20 رحلة في الأسبوع، وذلك بعد الاستحصال على الموافقات اللازمة لذلك من مختلف الجهات المعنية”.

وجاء إعلان الشركة بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

من جهته، لفت الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية، أوري سيركيس، إلى أنّه “إذا كان هناك جدية من قبل جميع الأطراف، فيمكننا فتح خطوط طيران مباشرة خلال ثلاثة أشهر”.

هذا وأبلغ العاهل المغربي، محمد السادس، ترامب، الخميس الماضي، أن بلاده تعتزم تسيير رحلات جوية مباشرة للسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب. ليصبح المغرب رابع دولة عربية تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال أربعة أشهر، بعد الإمارات، البحرين، والسودان.

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن اتفاق سلام جديد بين المغرب وإسرائيل، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية.