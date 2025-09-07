الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة "إعمار مصر للتنمية" توقع اتفاقاً لتطوير مشروع على البحر الأحمر

منذ 4 دقائق
شركة "إعمار مصر للتنمية"

شركة "إعمار مصر للتنمية"

A A A
طباعة المقال

وقعت شركة “إعمار مصر للتنمية”، المدرجة في البورصة المصرية، اليوم الأحد، اتفاقا لتشييد مشروع سياحي على ساحل البحر الأحمر المصري مع شريكين سعودي وإماراتي.

وأشارت إعمار إلى أن المشروع قد يجذب استثمارات في نهاية المطاف تبلغ 900 مليار جنيه مصري (18.58 مليار دولار).

وبالإضافة إلى إعمار مصر للتنمية، تشارك في المشروع شركتا سكاي تاور للتطوير العقاري وجولدن كوست المملوكة لشركة سيتي ستارز السعودية.

وأعلن مسؤولون من تلك الشركات عن الاتفاق في مراسم بالقاهرة نقلها التلفزيون بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد.

وتمتلك إعمار مصر، المملوكة بالكامل تقريبا لشركة إعمار أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، حصة في شركة سكاي تاور.

وقال حسن الشربتلي نائب رئيس شركة سيتي ستارز إن المشروع سيبدأ قريبا، وإطلق عليه اسم “مراسي البحر الأحمر”.

ووفقا لبيان صادر عن الشركات، فإن المشروع “من المتوقع أن يحقق عوائد 100 إلى 200 مليون دولار أمريكي سنويا من الأنشطة السياحية”.

وأُعلن عن المشروع الجديد لأول مرة في فبراير شباط من هذا العام.

وتسعى مصر جاهدة لاستقطاب مشاريع استثمارية ضخمة لتعزيز اقتصادها الذي يعاني من أزمة مالية مزمنة وتداعيات اقتصادية للحرب في غزة.

وقادت القابضة إيه.دي.كيو، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، في العام الماضي تحالفا لاستثمار 35 مليار دولار في مصر لتطوير منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد أن أصابت غارة جوية إسرائيلية مبنى في مدينة غزة، 5 سبتمبر 2025. رويترز
خبير عسكري: الغاية الإسرائيلية من تدمير الأبراج هي دفع سكان مدينة غزة إلى النزوح جنوباً
عرفان علي يؤدي اليمين رئيساً لجيانا
عرفان علي يؤدي اليمين رئيساً لجيانا للمرة الثانية
المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ. رويترز
المبعوث الأمريكي: الضربة الروسية على كييف تعني أنها لا تريد الدبلوماسية

الأكثر قراءة

المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
ترحيب برّي روّض الشارع.. انتصرت الدولة و"الحزب" مجرّد من سلاحه
رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري
كيف علّق الرئيسان بري وسلام بعد جلسة الحكومة؟