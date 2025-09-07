شركة "إعمار مصر للتنمية" توقع اتفاقاً لتطوير مشروع على البحر الأحمر

وقعت شركة “إعمار مصر للتنمية”، المدرجة في البورصة المصرية، اليوم الأحد، اتفاقا لتشييد مشروع سياحي على ساحل البحر الأحمر المصري مع شريكين سعودي وإماراتي.

وأشارت إعمار إلى أن المشروع قد يجذب استثمارات في نهاية المطاف تبلغ 900 مليار جنيه مصري (18.58 مليار دولار).

وبالإضافة إلى إعمار مصر للتنمية، تشارك في المشروع شركتا سكاي تاور للتطوير العقاري وجولدن كوست المملوكة لشركة سيتي ستارز السعودية.

وأعلن مسؤولون من تلك الشركات عن الاتفاق في مراسم بالقاهرة نقلها التلفزيون بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد.

وتمتلك إعمار مصر، المملوكة بالكامل تقريبا لشركة إعمار أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، حصة في شركة سكاي تاور.

وقال حسن الشربتلي نائب رئيس شركة سيتي ستارز إن المشروع سيبدأ قريبا، وإطلق عليه اسم “مراسي البحر الأحمر”.

ووفقا لبيان صادر عن الشركات، فإن المشروع “من المتوقع أن يحقق عوائد 100 إلى 200 مليون دولار أمريكي سنويا من الأنشطة السياحية”.

وأُعلن عن المشروع الجديد لأول مرة في فبراير شباط من هذا العام.

وتسعى مصر جاهدة لاستقطاب مشاريع استثمارية ضخمة لتعزيز اقتصادها الذي يعاني من أزمة مالية مزمنة وتداعيات اقتصادية للحرب في غزة.

وقادت القابضة إيه.دي.كيو، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، في العام الماضي تحالفا لاستثمار 35 مليار دولار في مصر لتطوير منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع.