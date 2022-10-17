شركة "إيه.دي.كيو" تقدم عرض اندماج لطيران أبوظبي

قالت شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، الاثنين، إنها قدمت عرضا للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة طيران أبوظبي ودمجها مع حصص القابضة في شركاتها التابعة، الاتحاد للطيران الهندسية وآمرك وجال، لإنشاء “مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات ذي تنافسية عالية” بأصول تبلغ حوالي 9.4 مليار درهم (2.56 مليار دولار).

وقالت القابضة (إيه.دي.كيو) في إفصاح بالبورصة إنها ستعقد اجتماعا لمجلس إدارتها يوم الأربعاء لمناقشة العرض.

وأضافت أن الصفقة ستمنحها “ما نسبته 59 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أبوظبي للطيران”.

وقالت إن العرض “يتضمن دمج حصصها البالغة نسبتها 100 بالمئة في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية، بالإضافة إلى حصتها البالغة 50 بالمئة من رأس مال شركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس (جال)”.

ووفقا لموقع (آي.جي.جي)، فإن 50 بالمئة من شركة جال مملوك لشركة إنترناشونال جولدن جروب، أحد أكبر الموردين للجيش الإماراتي.

ولم يتضح حتى الآن كيف خططت القابضة (إيه.دي.كيو) لدمج كيان لا تملك فيه حصة مسيطرة.

وقالت القابضة في بيانها “عند إتمام الصفقة ستقوم شركة طيران أبوظبي بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح القابضة (إيه.دي.كيو) بعدد إجمالي 652 مليون سهم عادي في رأس المال”.

وشركة طيران أبوظبي مملوكة بنسبة 30 بالمئة لشركة مبادلة، وهي صندوق ثروة آخر في أبوظبي.

وأضافت القابضة “تم تحديد سعر السهم الواحد عند 6.14 درهم… فيما تم تقدير حقوق الملكية لشركة طيران أبوظبي بما يعادل 2.7 مليار درهم”.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للقابضة (إيه.دي.كيو)، في البيان “ستعزز الصفقة المقترحة مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتميز في مجال الطيران”.

وقالت الشركة “في حال أقرّ مجلس إدارة طيران أبوظبي العرض المقترح سيخضع لموافقة مساهمي الشركة، بالإضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة”.