شركة الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" تنفذ أطول رحلة تجارية على الإطلاق

قامت شركة “كانتاس” بأطول رحلة ركاب تجارية على الإطلاق هذا الأسبوع، عندما أعادت المواطنين الأستراليين من أمريكا الجنوبية نيابة عن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية. غادرت الرحلة بوينس آيرس، الأرجنتين متجهة إلى داروين، وهو أحد مرافق الحجر الصحي الخاضعة للإشراف في أستراليا. حملت الطائرة 787-9، 107 ركاب و4 طيارين و17 من طاقم الطائرة وغيرهم من الموظفين، بما في ذلك المهندسين. في الطريق، مرت الرحلة فوق القارة القطبية الجنوبية، ووصلت إلى الشمال مباشرة من خط العرض الجنوبي 75 درجة.

وجاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: كانت الرحلة QF14 أطول رحلة طيران بدون توقف لشركة كانتاس يمكن للركاب شراء تذكرة لها. كانت رحلات مشروع Sunrise التجريبية من نيويورك ولندن إلى سيدني أطول، ولكن لم يكن من الممكن شراء مقعد على متن الطائرة. تبلغ المسافة من بوينس آيرس إلى داروين 14683 كم، أي 184 كم أطول من المسافة من لندن إلى بيرث، والتي كانت أطول رحلة تجارية لكانتاس سابقاً.

غادرت الرحلة، التي كانت على متن طائرة بوينغ 787-9 VH-ZNH، بوينس آيرس في تمام الساعة 15:44 بالتوقيت العالمي في 5 تشرين الأول ووصلت إلى داروين في 09: 10 بالتوقيت العالمي في 6 تشرين الأول منفقةً 17 ساعة و26 دقيقة في الهواء. وصلت الرحلة إلى أقصى خط عرض جنوبي لها -74.992844 عند الساعة 22:35:51 بالتوقيت العالمي.

لم تكن فقط المسافة ووقت الرحلة عاملان أساسيان في مثل هذه الرحلة الطويلة، ولكنّ موقع هذه الرحلة شكل تحديات أيضاً عند بناء خطة الرحلة. عادة ما يتم تشغيل الرحلات العابرة للقارات التي تديرها طائرات ذات محركين، مثل بوينغ 787، بموجب لوائح العمليات الموسعة (ETOPS). توفر لوائح ETOPS إرشادات تقنية وإجرائية محددة لضمان الرحلات الآمنة بعيداً عن تحويلات المطارات. تحدد اللوائح فترة زمنية يمكن خلالها للطائرة العمل بسرعة كروز أحادية المحرك قبل الوصول إلى مطار بديل. في حالة 787، هذا الفاصل الزمني هو 330 دقيقة.

بفضل تصنيف ETOPS 330، يمكن لـ Qantas ‘ 787 العمل فوق القارة القطبية الجنوبية بين أمريكا الجنوبية وأستراليا. ولكن لا يزال هناك جزء صغير من القارة القطبية الجنوبية خارج المنطقة التي يسمح بها تصنيف ETOPS، وبالتالي فإنّ QF14 غير قادرة على اتباع مسار الدائرة الكبرى بالضبط، التي توضح أقصر طريق بين نقطتين على الأرض.

يمثل الخط الأصفر في الصورة أعلاه طريق الدائرة الكبرى، الذي يمر براً في أنتاركتيكا. إنّ مسار الرحلة الفعلي، باللون الأحمر، يظهر مسار الرحلة يبتعد قليلاً إلى ساحل القطب الجنوبي لتجنب منطقة صغيرة خارج المنطقة المسموح بها ETOPS. فوق المحيط الجنوبي بين أنتاركتيكا وأستراليا، استفادت الرحلة من الرياح المواتية وتجنبت الطقس السيئ، مضيفةً المسافة، ولكن مقللة من الوقت في الرحلة.

إنّ مسافة الدائرة الكبرى بين بوينس آيرس وداروين هي 14683 كم، في حين أنّ المسافة الفعلية جواً كانت 15037 كم. مع تقدم الرحلة، زادت 787 أيضاً من ارتفاعها للحفاظ على أقصى قدر من الكفاءة. بدءاً مع حمولة الوقود القصوى من 126000 لترأ، صعدت QF14 إلى ارتفاع أولي من 34000 قدماً ثم ارتفعت خطوة إلى 40000 قدماً لأنها أحرقت الوقود وأخفضت من الوزن.

لتتبع QF14 والرحلات الجوية الأخرى مثلها، نعتمد على ADS-B القائم على الأقمار الصناعية للحصول على التحديثات الموضعية. بالنسبة إلى QF14، سمح لنا التتبع عبر الأقمار الصناعية بالحصول على تحديثات المواقع من الطائرة، كل 1 و10 و30 دقيقة من خلال قنوات منفصلة. كما قدم طيارو كانتاس تحديثات ACARS مفيدة على طول الطريق.