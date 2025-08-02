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شركة الغاز المتكاملة العمانية توافق على خط أنابيب بقيمة 273 مليون دولار

منذ 13 دقيقة
علم سلطنة عمان

علم سلطنة عمان

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ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن شركة الغاز المتكاملة المملوكة للدولة وافقت على مشروع جديد لخط أنابيب بقيمة 105 ملايين ريال عماني (272.73 مليون دولار).

وقالت الوكالة إن خط الأنابيب سيساهم في زيادة طول شبكة الغاز الوطنية بنسبة 4.5 بالمئة.

وأضافت أنه “يمثل ما يقارب 9.5 بالمئة من القيمة الأساسية للأصول الخاضعة للتنظيم، ما يعكس أهميته ضمن البنية الأساسية للطاقة في سلطنة عُمان”.

وبحسب الوكالة، سيمتد خط الأنابيب من منطقة فهود بولاية عبري بمحافظة الظاهرة إلى ولاية صُحار بمحافظة شمال الباطنة، مع وصلة جانبية إضافية تخدم المنطقة الصناعية في ولاية عبري.

ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة قوله إن الخط سيغذي الخط ميناء صُحار الصناعي بنحو 13 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية المتوقع إقامتها خلال المرحلة القادمة.

 

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