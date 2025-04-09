شركة باكستانية تتوقع بدء الإنتاج في منطقة أدنوك البحرية رقم 5 بحلول 2027

قال الرئيس التنفيذي لشركة تنمية النفط والغاز المحدودة الباكستانية، اليوم الأربعاء “إن الشركة تتوقع بدء الإنتاج في المنطقة البحرية رقم 5 في أبوظبي بحلول 2027″، وذلك مع زيادة إنتاج النفط والغاز وتنويع مواردها من خلال قطاع المعادن.

دخلت الشركة في شراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في 2021 لاستكشاف موارد النفط والغاز في المنطقة وتطويرها.

وقال أحمد حيات لاك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الباكستانية لرويترز إنه لا يزال يجري تقدير الاحتياطيات، لكن الشركة تعتقد أن من الممكن بدء الإنتاج في 2027.

وفيما يتعلق بالاستكشاف والإنتاج المحلي، قال لاك إن الشركة تستهدف في السنوات الثلاث المقبلة أن يتجاوز إنتاج النفط 50 ألف برميل يوميا ارتفاعا من 37 ألف برميل يوميا، وأن يصل إنتاج الغاز إلى مليار قدم مكعبة من نحو 800 مليون قدم مكعبة.

وقال لاك “طورنا استراتيجية أو خطة عمل لكل من المدى القصير والمتوسط والطويل للاستثمار في الغاز المكتوم”، وذلك بعدما حسنت الحكومة الأسعار.

وأضاف على هامش المنتدى الباكستاني للاستثمار في المعادن لعام 2025 أن الشركة تخطط أيضا لتنويع أنشطتها.

وتمتلك الشركة 8.3 بالمئة في منجم ريكو ديك الباكستاني للذهب والنحاس.

وقال “قررنا في إطار استراتيجية العمل أن ننوع أنشطتنا بالدخول في قطاع المعادن، وبالتالي، اتفقنا أمس على أن ندخل في شراكة مع باريك جولد بخصوص تراخيص استكشاف أخرى أيضا”.

وأضاف أن حصة الشركة في منجم ريكو ديك “ستغير قواعد اللعبة”.

وأشار إلى أن استكشاف الليثيوم مطروح أيضا على جدول الأعمال وسيكون أحد أولويات الشركة.