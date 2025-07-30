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شركة برازيلية تدشن خطا لإنتاج الدجاج المبرد في السعودية

منذ 20 دقيقة
علم السعودية

علم السعودية

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قالت شركة (بي.آر.إف) البرازيلية لتصنيع اللحوم اليوم الأربعاء إنها بصدد تدشين أول خط إنتاج لها لتصنيع منتجات الدجاج المبرد في السعودية بهدف الحصول على حصة 10 بالمئة من هذه السوق خلال 18 شهرا.

جاء ذلك في بيان أرسلته الشركة إلى رويترز.

ويمثل هذا دفعة أخرى من جانب الشركة لتعزيز حضورها في السعودية، مما يقلل الاعتماد على مبيعات التصدير إلى المملكة من خلال زيادة الإمدادات المحلية في سوق رئيسية بالنسبة لها.

وأفاد البيان أن الطلب على الدجاج المبرد في السعودية تجاوز 300 ألف طن عام 2024. وتتوقع الشركة نمو سوق الدجاج المبرد في المملكة بين 2.5 و3.5 بالمئة سنويا حتى 2030، استنادا إلى بيانات من شركة أبحاث السوق موردور إنتليجنس.

وتدير شركة (بي.آر.إف)، التي تعد علامتها التجارية ساديا رائدة في الأسواق في 14 دولة بالشرق الأوسط، مصنعا في مدينة الدمام السعودية، وتبني آخر في جدة للحوم المصنعة.

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