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شركة برتغالية لإدارة المطارات تستبعد إقلاع أي رحلات من لشبونة

منذ 12 ساعة
مطار لشبونة

مطار لشبونة

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استبعدت شركة (إيه.إن.إيه) المسؤولة عن إدارة مطارات برتغالية، اليوم الاثنين، إقلاع أي رحلات جوية من لشبونة حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي الواسع الذي ضرب شبه الجزيرة الأيبيرية.

وأضافت الشركة في بيان أن العمليات مستمرة في مطاري بورتو وفارو، لكن مع بعض القيود.

في حين، أظهرت بيانات ملاحية من موقع “فلايت رادار” المتخصص برصد الملاحة الجوية حالة من التعطل والتوقف في عدد من المطارات الرئيسية الأوروبية في فرنسا والبرتغال وإسبانيا على خلفية انقطاع التيار الكهربائي.

وحسب وكالة سند، فقد شهد مطار مدريد-باراخاس وجود عدد كبير من الطائرات المتوقفة أو التي تحوم في دوائر انتظار قرب المطار.

كذلك رصدت البيانات حركة الطيران في مطار شارل ديغول بفرنسا الذي شهد تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بالحركة المعتادة لهذا المطار الضخم الذي يعرف عادة بنشاطه المستمر في عمليات الإقلاع والهبوط.

أما في مطار لشبونة، فقد كانت الحركة الجوية حول المطار شبه معدومة، مع غياب الطائرات قرب المدارج أو على مشارف الإقلاع والهبوط، في حين كانت الحركة قبل انقطاع الكهرباء طبيعية وشهد المطار عمليات إقلاع وهبوط متواصلة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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