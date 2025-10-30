شركة تابعة لميجا الهندية تشتري محطة فحم من طاقة الإماراتية

قالت شركة ميجا للهندسة والبنية التحتية الهندية، اليوم الخميس، إنها اشترت محطة فحم في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) الإماراتية لتوسيع محفظتها لتوليد الطاقة.

وتنص الصفقة على أن تستحوذ شركة (إم.إي.آي.إل إنرجي) التابعة لميجا على شركة طاقة نيفيلي التي تمتلك محطة الفحم.

وذكرت (إم.إي.آي.إل إنرجي) أن محطة الطاقة القائمة على الفحم الحجري، وقدرتها 250 ميجاوات، لديها التزام طويل الأجل مع شركة التوزيع في الولاية ولديها سجل حافل بتوفير طاقة موثوقة وفعالة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الولاية.

وتأسست شركة ميجا للهندسة والبنية التحتية، ومقرها حيدر اباد، في عام 1989. وتضم محفظتها أصولا لتوليد طاقة بأكثر من 5.2 جيجاوات.