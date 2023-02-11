شركة تركية ترسل سفينتين لإيواء 3 آلاف في منطقة الزلزال

قالت شركة كارادينيز هولدينج التركية، السبت، إنها سترسل سفينتين للمساعدات الإنسانية يمكن أن تسع الواحدة منهما لإيواء 1500 شخص للمساعدة في جهود الإغاثة بإقليم هاتاي في جنوب البلاد بعد زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص.

وأضافت “الشركة تتعاون مع السلطات لإرسال سفينتي النجاة سهيلة سلطان ورؤوف بيه إلى ميناء إسكندرون في إقليم هاتاي” مشيرة إلى أن هذه المهمة ستكون أولى مهامها الإنسانية.

وقالت الشركة إن السفن التي يطلق عليها اسم سفن النجاة تكون مجهزة لعمليات الإغاثة الإنسانية ومزودة بأماكن إقامة وثلاجات وأجهزة تلفزيون وتدفئة ومرافق للتعليم والرعاية الصحية والغذاء.

وتابعت في بيان “نركز طاقتنا بالكامل في هذا المشروع على خدمة الناس في المنطقة المتضررة بالزلزال. نهدف إلى إيجاد ملاذ آمن لهم في أسرع وقت ممكن”.

وخلف الزلزال مئات الآلاف من المشردين في عشرة أقاليم بجنوب شرق تركيا حيث ينام الكثيرون في خيام وسيارات في ظل درجات حرارة متجمدة.

وتشتهر شركة كارادينيز هولدينج بمحطاتها العائمة للطاقة الكهربائية على مستوى العالم وعددها 36 محطة.