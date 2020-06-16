شركة دلتا الأميركية تستأنف رحلات الركاب إلى الصين بدءا من الأسبوع المقبل

قالت شركة Delta lines الأميركية للطيران إنها ستستأنف رحلات الركاب إلى الصين اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد الإعلان عن قرب سماح الولايات المتحدة والصين بأربع رحلات جوية أسبوعية بين البلدين، حسب ما ذكرت وزارة النقل الأميركية الاثنين.

وستكون رحلات الركاب إلى شانغهاي من سياتل الأسبوع المقبل عبر العاصمة الكورية سول، بالإضافة إلى رحلات أسبوعية من سياتل وديترويت ابتداء من يوليو.

وذكرت وزارة النقل في بيان لها أنها ستواصل الضغط من أجل استعادة السفر الجوى للركاب بالكامل بين الولايات المتحدة والصين، وذلك جزئيا للسماح بإعادة الطلبة الصينيين الذين لم يتمكنوا من العودة اإى بلادهم بسبب نقص الرحلات الجوية.

وأضاف البيان “بما أن الحكومة الصينية تسمح بالمزيد من الرحلات الجوية لشركات الطيران الأميركية، فإننا سنتعامل بالمثل”.

ونقلت رويترز عن مصادرها أن “السلطات الصينية وافقت على بعض التغييرات حول متطلبات شركات الطيران الأميركية التى تطير إلى هناك، بما فى ذلك السماح بإجراء فحص درجة الحرارة قبل إقلاع الرحلات إلى الصين، بدلا من منتصف الرحلة كما تم بحثه من قبل”.