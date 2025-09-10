الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
شركة "رؤية" للاستثمار السعودية تدخل أفريقيا بصفقة قيمتها 700 مليون دولار

منذ 5 دقائق
شركة رؤية للاستثمار السعودية

أعلنت شركة “أرايز إنتغريتيد اندستريال بلاتفورمز”، اليوم الأربعاء، أن شركة رؤية للاستثمار السعودية استثمرت 700 مليون دولار في الشركة المعنية بتطوير مناطق صناعية في عموم أفريقيا.

وقالت أرايز ومقرها دبي أن عملية جمع رأس المال هذه من كبرى صفقات البنية التحتية الخاصة في أفريقيا حتى الآن. وتشمل الصفقة مكونات رئيسية وثانوية.

وهذا الاستثمار أول دخول للشركة القابضة السعودية إلى أفريقيا. ويخصص هذا الاستثمار لمواصلة تطوير ما تطلق عليه الشركة “الأنظمة الصناعية الخضراء والشاملة والمستدامة”.

وتهدف أرايز إلى التوسع سريعا في عدد من الدول الأفريقية، بناء على وجودها الحالي في القارة.

وقدم كل من ستاندرد تشارترد ونورتون روز فولبرايت الاستشارات المالية لأرايز في هذه الصفقة، في حين قدمت المجموعة المالية هيرميس القابضة ومجموعة لينكليترز الاستشارات المالية لرؤية للاستثمار السعودية.

    المصدر :
  • رويترز

