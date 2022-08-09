شركة روسية: أوكرانيا أوقفت تدفقات النفط إلى أوروبا بسبب المدفوعات

أعلنت شركة ترانسنفت الروسية، التي تحتكر خطوط الأنابيب، أن أوكرانيا علّقت تدفقات النفط الروسي إلى جنوب أوروبا منذ الرابع من أغسطس آب، لأن العقوبات الغربية تعني أنها لم تحصل على رسوم عبور من موسكو.

وأشارت ترانسنفت الى أنها سدّدت مدفوعات لنقل النفط في شهر آب لشركة تشغيل خطوط الأنابيب الأوكرانية أوكرترانسنافتا في 22 تموز، لكنّ الأموال أعيدت في 28 تموز لأنّ المدفوعات لم تتم.

وقال بنك غازبروم، الذي تولى عملية الدفع، إن الأموال أعيدت بسبب قيود الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت ترانسنفت في بيان.

وتورد روسيا عادة نحو 250 ألف برميل يوميا عبر الجزء الجنوبي من خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وتعد شركتا إم.أو.إل ويونيبترول المجريتان، اللتان تسيطر عليهما بي.كيه.إن أورلين من المشترين الرئيسيين للنفط عبر هذا المسار، بينما تعد شركات لوك أويل وروسنفت وتاتنفت الروسية من الموردين الرئيسيين للنفط.

ولم ترد أوكرترانسنافتا حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

هذا وخفّضت روسيا بالفعل تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الواصلة إلى الكثير من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى مشاكل تتعلق بصيانة التوربينات على خط أنابيب نورد ستريم 1 وكذلك العقوبات على بعض المشترين.