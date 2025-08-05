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شركة "سفن" تنفذ مشروعات نفطية في شمال الكويت ومصافي البترول الوطنية

منذ دقيقتان
شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) الكويتية

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) الكويتية

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أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) الكويتية اليوم الثلاثاء في بيانين منفصلين للبورصة الكويتية توقيع عقدين قيمتهما الإجمالية 17.02 مليون دينار (55.68 مليون دولار).

وتبلغ قيمة العقد الأول 13.84 مليون دينار، ويتعلق بمشروع “تجديد وإصلاح الخدمات المتعلقة بمرافق الإنتاج بشمال الكويت”، وهو لصالح شركة نفط الكويت، ومدته ستين شهرا.

أما العقد الثاني فقيمته 3.18 مليون دينار، ويتعلق بمشروع “إزالة الترسبات الفحمية من عدة أفران في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية”، ومدته خمس سنوات.

(الدولار = 0.3057 دينار)

    المصدر :
  • رويترز

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