شركة شحن: سيتم تحويل بعض السفن من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح

قالت مجموعة شحن الحاويات سي.إم.أيه سي.جيه.إم يوم السبت إنها قررت تحويل مسار بعض السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح بسبب تعليق حركة المرور في قناة السويس.

وقالت الشركة التي مقرها فرنسا في تحديث على الانترنت إنه سيتم مبدئيا تحويل مسار سفينتين. وأضافت أنها تدرس أيضا طرقا بحرية أو سكك حديدية أو جوية بديلة للبضائع التي لم يتم تحميلها بعد.

ولليوم الخامس لا تزال حركة التجارة العالمية في قناة السويس معطلة، بعدما جنحت سفينة حاويات عملاقة في ظل سوء احوال جوية وأغلقت المجرى المائي.

وتتواصل الجهود لاخراج السفينة البالغ طولها 400 مترًا وعرضها 59 متراً، وتحاول هيئة قناة السويس تعويم السفينة لاستئناف الحركة الطبيعية في القناة.