شركة “طيران الإمارات” تضيف 4 وجهات جديدة لقائمتها

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بعد إعلان دولة الإمارات ل29 وجهة في مختلف أنحاء العالم بعد وقف الرحلات الجوية لأكثر من 3 شهور بسبب تفشي جائحة كورونا ، أضافت شركة طيران الإمارات 4 وجهات جديدة لقائمتها .

وأعلنت شركة طيران الإمارات عن تسيير رحلات جديدة للركاب إلى 4 وجهات إضافية، من بينها القاهرة وتونس، ابتداء من الأول من يوليو المقبل، لتزيد بذلك الشركة رحلاتها إلى 52 مدينة في العالم بحلول شهر يوليو المقبل.

وذكرت شركة طيران الإمارات على موقعها في الإنترنت، الاثنين، أنها ستستأنف تسيير رحلاتها أيضا إلى كل من غلاسكو في المملكة المتحدة في 15 يوليو، ومالي في 16 يوليو.

وقالت الشركة إنه بإمكان الركاب الراغبين بالسفر إلى هذه الوجهات حجز تذاكر السفر عبر موقعها الإكتروني، أو من خلال مكاتب وكلائها.

وفيما يتعلق برحلات طيران الإمارات إلى تونس، فسوف يقتصر السفر من دولة الإمارات على المواطنين التونسيين الذين يحملون أذون إقامة دائمة في تونس، وفق ما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية.

وأوضحت شركة طيران الإمارات أنها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض وفي الأجواء، وطالبت المسافرين بأخذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من الإعلان عن فتح مدينة دبي أمام رجال الأعمال والسياح اعتبارا من 7 يوليو، مع تطبيق إجراءات جديدة للسفر جوا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وذكرت الشركة عملاءها بأن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.

وأشارت إلى أنه ينبغي على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين صحي دولية تغطي الأمراض طوال إقامتهم في دبي، بما فيها “كوفيد 19” الناجم عن فيروس كورونا.