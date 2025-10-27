شركة طيران جديدة باليمن تطلق أولى رحلاتها إلى القاهرة

أطلقت شركة (طيران عدن)، اليوم الإثنين، أولى رحلاتها الجوية من مطار عدن الدولي جنوبي اليمن إلى مطار القاهرة في خطوة قال مسؤولون إنها تمثل إضافة نوعية لقطاع النقل الجوي في اليمن وتعزز ارتباطه بالعالم الخارجي.

وطيران عدن مقرها مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، وهي مملوكة لمجموعة القطيبي التجارية الاستثمارية والتي أعلنت تأسيس الشركة العام الماضي.

وقال طارق عبده علي وكيل وزارة النقل اليمنية لقطاع النقل الجوي “إطلاق الشركة الجديدة يشكل نقلة واعدة في تطوير البنية التشغيلية والخدمية للطيران المدني اليمني، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية”.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في النقل الجوي عبر شراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الخدمات وتوسيع وجهات السفر من اليمن وإليه.

وقال صالح بن نهيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الحكومية أن تدشين (طيران عدن) يمثل بداية حقيقية لانخراط القطاع الخاص في سوق الطيران اليمنية، مشيرا إلى أن السوق المحلية واعدة وقادرة على استيعاب مشروعات جديدة في ظل الطلب المتزايد على الرحلات الدولية.

أما سمير القطيبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القطيبي المالكة للشركة، فقال إن إطلاق أولى رحلات (طيران عدن) يعكس الثقة المتنامية ببيئة الأعمال في العاصمة المؤقتة عدن، ويجسد روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز موقع المدينة الجنوبية كواجهة اقتصادية وسياحية رئيسية.

وهذه أول شركة طيران خاصة تؤسس في عدن منذ اندلاع الحرب قبل عشر سنوات، وتحتكر شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني الوحيد، رحلات الطيران عبر مطار عدن بشكل دائم في ظل توقف جميع شركات الطيران عن تسيير رحلات إلى اليمن منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر أيلول 2014.

وأجبرت الأوضاع الأمنية الحالية في اليمن شركة الطيران اليمنية على تقليص وجهاتها الخارجية إلى حد بعيد لتنحصر على الوجهات التي يسافر إليها المواطنون اليمنيون للعمل أو الدراسة أو العلاج.

ومن أهم الوجهات التي تسافر إليها الخطوط اليمنية حاليا هي القاهرة وعمان وجدة والرياض ومومباي .