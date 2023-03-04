شركة "عسكرية" ألمانية تجري محادثات لبناء مصنع دبابات في أوكرانيا

تجري شركة “راينميتال” الألمانية لصناعة الأسلحة محادثات “واعدة” لبناء مصنع دبابات في أوكرانيا عقب الغزو الروسي، وفق ما أعلن رئيس الشركة في مقابلة نشرت السبت.

وقال رئيس الشركة أرمين بابيرغر لصحيفة راينيشه بوست “يمكن بناء مصنع راينميتال في أوكرانيا بكلفة تبلغ حوالى 200 مليون يورو” لإنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز بانثر سنويا.

وأضاف أنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن هذا المخطط خلال شهرين، موضحا أن موقعا مماثلا يمكن حمايته من هجوم روسي بواسطة منظومة دفاع جوي.

لكن الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي حاليا دميتري ميدفيديف هدد في منشور عبر قناته في تلغرام بأن يواجه افتتاح المصنع “بوابل من (الصواريخ الروسية) كاليبر وصواريخ أخرى”.

ووفق بابيرغر، تحتاج أوكرانيا إلى ما بين 600 و800 دبابة لطرد القوات الروسية من البلاد، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إنتاج دبابات جديدة بسرعة.

وقال “حتى لو قدّمت ألمانيا 300 دبابة من طراز ليوبارد 2، لن يكون ذلك كافيا”.

وتعرّض المستشار أولاف شولتس لانتقادات بسبب تأجيله قرار إمداد أوكرانيا بدبابات هجومية من طراز ليوبارد الألمانية الصنع قبل الموافقة على ذلك نهاية يناير الماضي.

ووافقت برلين على إرسال 18 دبابة ليوبارد 2 إيه6إس من مخزون الجيش الألماني وكذلك على إعادة تصدير دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا من دول أخرى من بينها السويد وفنلندا والبرتغال وبولندا.

وتقضي الخطة بإرسال أكثر من 30 دبابة ليوبارد إلى كييف.