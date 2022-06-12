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شركة غازبروم الروسية: نقل 42 مليون متر مكعب من الغاز لمشترين أوروبيين

منذ 12 ساعة
خطوط الغاز الروسي

خطوط الغاز الروسي

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أعلنت شركة غازبروم الروسية نقل 42 مليون متر مكعب من الغاز لمشترين أوروبيين الأحد.

واستبعد الكرملين الروسي يوم الخميس الماضي أن تقطع غازبروم إمدادات الغاز عن أي عملاء أوروبيين آخرين، مضيفا أن خطتها لجعل المشترين يدفعون ثمن الغاز بالروبل تعمل على النحو المنشود، وفق ما نقلته “رويترز”.

قطعت شركة غازبروم الإمدادات عن بعض الدول الأوروبية لرفضها سداد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل، في إطار مخطط جديد وضعه الكرملين ردا على العقوبات الغربية.

وأوقفت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى كل من بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك، التي رفضت الاستجابة لمطالبها لفتح حسابات بالروبل لدى بنك روسي في إطار نظام تسوية المدفوعات.

واتفق الزعماء الأوروبيون على قطع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بنسبة 90%، بحلول نهاية العام، وهو أقوى رد فعل للكتلة حتى الآن على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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