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شركة كندية تلغي كل رحلاتها الليلية بمطار تورنتو بسبب عاصفة شتوية

منذ 33 دقيقة
طائرة تابعة لشركة وست جيت أيرلاينز الكندية

طائرة تابعة لشركة وست جيت أيرلاينز الكندية

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أعلنت شركة وست جيت أيرلاينز، ثاني أكبر شركة طيران في كندا، إلغاء جميع رحلاتها الليلية في مطار تورونتو الدولي بسبب عاصفة شتوية من المتوقع أن تغطي المدينة بكميات كبيرة من الثلوج وتقليل الرؤية بشكل كبير.

وقالت الشركة إنها ألغت بشكل استباقي كلا من الرحلات الداخلية والخارجية بدءا من الساعة الثامنة مساء (01:00 بتوقيت غرينتش السبت) في مطار بيرسون في تورنتو وإنها تتوقع استئناف العمليات بشكل مخفض صباح السبت إذا تحسنت الأحوال الجوية كما هو متوقع.

وأصدرت هيئة الأرصاد الكندية تحذيرا من عاصفة شتوية في تورنتو، مشيرة إلى أن أخطر الظروف المتوقعة بين الساعة التاسعة مساء تقريبا ومنتصف الليل عندما تتراوح معدلات تساقط الثلوج بين خمسة وثمانية سنتيمترات في الساعة.

    المصدر :
  • رويترز

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