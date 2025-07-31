شركة "مصدر" الإماراتية تتحول للربح في 2024 وتزايد أصولها ثلاثة أمثال

أعلنت شركة “مصدر للطاقة المتجددة” المملوكة لحكومة أبوظبي، اليوم الخميس، تحقيق أرباح بلغت 412 مليون درهم (112.18 مليون دولار) في عام 2024 متجاوزة صافي خسائر بلغ 44 مليون درهم في العام السابق عليه.

وزادت إجمالي أصول الشركة بأكثر من ثلاثة أمثال في السنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول ليصل إلى 59.8 مليار درهم مقارنة مع 18.2 مليار درهم في 2023.

وتسعى مصدر إلى تطبيق استراتيجية توسع عالمية طموحة إذ تهدف إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من 51 جيجاوات حاليا إلى 100 جيجاوات.

واستكملت مصدر الاستحواذ على شركة تيرنا إنرجي اليونانية في أبريل نيسان وتعهدت في وقت سابق من هذا الشهر باستثمار 5.2 مليار يورو (5.95 مليار دولار) مع إيبردرولا الإسبانية في مشروع كبير لطاقة الرياح البحرية ببريطانيا.

تملك شركة (طاقة) للمرافق الحكومية بأبوظبي حصة 43 بالمئة من مصدر، بينما يملك صندوق الثروة السيادي (مبادلة) 33 بالمئة، وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العملاقة للنفط 24 بالمئة.

وذكرت رويترز في مارس آذار أن مصدر في المراحل الأولى من دراسة طرح عام أولي.