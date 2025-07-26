شركة هندية تشحن متفجرات مخصصة لأغراض غير عسكرية لروسيا.. إليكم التفاصيل

قالت شركة هندية شحنت مركبات كيميائية متفجرة للاستخدامات العسكرية بقيمة 1.4 مليون دولار إلى روسيا في ديسمبر كانون الأول، اليوم السبت، إنها تلتزم بالقوانين الهندية وإن المركب الذي شحنته مخصص لأغراض صناعية مدنية.

وذكرت رويترز في 24 يوليو تموز أن شركة إيديال ديتونيتورز برايفت المحدودة شحنت المركب المعروف باسم (إتش إم إكس) أو ’أوكتوجين’ إلى اثنين من مصنعي المتفجرات الروس رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على أي كيان يدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وشركة برومسينتز الروسية لتصنيع المتفجرات إحدى الشركات الروسية المدرجة في بيانات الجمارك الهندية كمتلقية لهذا المركب. وقال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني إن للشركة الروسية علاقات بالجيش، وإن أوكرانيا شنت هجوما بطائرة مسيرة في أبريل نيسان على مصنع مملوك للشركة.

ولم ترد شركة برومسينتيز على طلب للتعليق.

وأوضحت شركة إيديال ديتونيتورز في رد عبر البريد الإلكتروني لرويترز أن المادة التي شحنتها ليست من النوع العسكري. وأضافت “الشحنة… مخصصة للأنشطة الصناعية وتستخدم للأغراض المدنية”.