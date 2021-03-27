شركة Dominion Voting Systems ترفع دعوى قضائية بقيمة 1.6 مليار دولار ضد Fox News بسبب "حملة تشهير مدبرة"

كتب أوليفر دارسي في “سي أن أن بيسزس”، أنّ شركة Dominion Voting Systems ، وهي شركة تكنولوجيا تصويت كانت هدفاً لنظريات المؤامرة التي لا أساس لها حول انتخابات 2020 ، قد رفعت دعوى تشهير بقيمة 1.6 مليار دولار ضد قناة fox News اليمينية يوم الجمعة.

وبحسب ما ورد في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” زعمت الشركة أن الشبكة ” تجاهلت الحقيقة بتهور “وشاركت في حملة تضليل ضدها لأن” الأكاذيب كانت جيدة لأعمال فوكس.”

في أعقاب انتخابات 2020 مباشرة ، أكد الرئيس دونالد ترامب آنذاك زوراً، أن الانتخابات قد تم تزويرها ضده. فيما روّج حلفاؤه لنظريات المؤامرة الغريبة حول السيادة لدعم مزاعم ترامب الكاذبة.

وقالت دومينيون في دعواها “أخذت فوكس شعلة صغيرة” من المعلومات المضللة و “حولتها إلى حرائق غابات”.

“الحقيقة مهمة. والأكاذيب لها عواقب “، أضافت دعوى دومينيون. “باعت فوكس قصة كاذبة عن تزوير الانتخابات من أجل خدمة أغراضها التجارية الخاصة ، مما أدى إلى ضرر شديد للشركة “دومينيون” في هذه العملية. إذا لم تصنف هذه الحالة على أنها تشهير من قبل المذيع ، فلا شيء من هذا القبيل قد يكون كذلك.”

وقالت دومينيون أنه نتيجة “حملة التشهير المدبرة” التي قامت بها فوكس ، عانت الشركة من “ضرر اقتصادي هائل لا يمكن إصلاحه” وأن موظفيها تعرضوا لتهديدات بالقتل.

وقال متحدث باسم فوكس أن الشبكة “فخورة” بتغطيتها الانتخابية لعام 2020 ، واصفاً إياها بأنها تقف “عند أعلى مستوى من تقاليد الصحافة الأمريكية.” وأضاف المتحدث أن فوكس ” ستدافع بقوة ضد هذه الدعوى التي لا أساس لها في المحكمة.”

وتعتبر “دومينيون” ثاني شركة تكنولوجيا انتخابية ترفع دعوى قضائية ضد “فوكس”. فقد رفعت شركة Smartmatic دعوى قضائية ضد شركة Fox مقابل 2.7 مليار دولار في فبراير ، مما أدى إلى مزاعم مماثلة ضد الشبكة. تم تسمية رودي جولياني وسيدني باول ومضيفي فوكس الفرديين في تلك الدعوى بالإضافة إلى الشبكة. ووصفت فوكس الدعوى بأنها “غير مجدية ” ، وتعهدت” بالدفاع بقوة ” عن نفسها في المحكمة ، وقدمت طلباً لرفض الدعوى.

وقال مسؤولون حكوميون وخبراء مستقلون مراراً وتكراراً بعد انتخابات تشرين الثاني أنه لا يوجد دليل على حدوث تزوير واسع النطاق. ومع ذلك ، أشارت برامج فوكس الشهيرة مراراً وتكراراً إلى أن ادعاءات ترامب كانت محقة.

وفي الدعوى القضائية ، ذكرت دومينيون على وجه الخصوص كلّ من المضيفين ماريا بارتيرومو ، تاكر كارلسون ، لو دوبس ، شون هانيتي ، وجانين بيرو ، وتم تسمية ثلاثة منهم كمتهمين في دعوى Smartmatic. تعتبر فوكس المتهم الوحيد في هذه الدعوى.

بثت فوكس في نهاية المطاف تدقيقاً غير عادياً تحدّثت فيه عن الحقائق نقطة تلو الأخرى العام الماضي، فضحت من خلاله بعض ادعاءات الاحتيال في الانتخابات التي تم تلفيقها على الشبكة. وقد تمّ نشر تلك التدقيقات بعد أن أرسلت Smartmatic لفوكس تهديداً قانونياً. كما أجرى أحد مراسلي فوكس في تشرين الثاني مقابلة مع متحدث باسم دومينيون الذي رد على بعض الادعاءات الجائحة حول الشركة.