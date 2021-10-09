شركة “Nike” تحظر بيع منتجاتها في إسرائيل

أعلنت شركة تصنيع الملابس الرياضية الأمريكية “نايكي – Nike” حظر بيع منتجاتها في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها “لم تعد تتطابق مع سياسة الشركة وأهدافها”.

وكشفت “نايكي” إن إجراء وقف التعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي سيدخل حيز التنفيذ في 31 مايو 2022.

وقالت “نايكي” في خطاب أرسلته إلى أصحاب المتاجر يوم الأحد: “بعد مراجعة شاملة أجرتها الشركة والنظر في السوق المتغيرة، تقرر أن استمرار علاقة العمل بيننا لم يعد يتناسب مع سياسة الشركة وأهدافها”.

وأعرب تجار التجزئة الإسرائيليون عن غضبهم وقلقهم بعد إعلان شركة نايكي العملاقة توقفها عن العمل معهم لتسويق منتجاتها على أراضي محتلة باعتبارها واحدة من أشهر العلامات التجارية الرياضية في العالم، فإن خسارة هذه المبيعات ستؤثر بشكل كبير على أعمال مئات المتاجر الرياضية المحلية.

ويتماشى القرار مع خطط Nike العالمية لتقليل عدد المتاجر التي تعمل معها، مفضلة توجيه العملاء لشراء أحذيتها وملابسها ومعداتها على موقعها الإلكتروني وفي المتاجر المملوكة للشركة.

وتعتقد شركة Nike أن بإمكانها تحقيق أرباح أعلى بكثير والتحكم في تجربة المنتج المتميز من خلال إدارة عملية المبيعات بأكملها، كما أنهت الشركة علاقتها مع أمازون في عام 2019.

وقوبل قرار الشركة دعم وتأيد كبير من قبل الكير من المغردون عبر موقع التدوين “تويتر” الذين أكدوا بأن الضغط المجتمعي المدعوم من “حركة مقاطعة اسرائيل – BDS” بات يؤتي ثماره بحرمان دولة الاحتلال الاسرائيلي من منتجات الشركات العالمية.