شركتان تعلنان انتهاء البحث عن باقي أفراد طاقم سفينة هاجمها الحوثيون

أعلنت شركتا “ديابلوس” و”أمبري” للملاحة البحرية، اليوم الأحد، انتهاء عملية البحث عن بقية أفراد طاقم سفينة الشحن “إترنيتي سي” التي هاجمتها جماعة الحوثي اليمنية الأسبوع الماضي.

وأوضحت الشركتان أن هذا القرار اتُخذ بناء على طلب الشركة المالكة للسفينة.

وذكرت مصادر في شركات أمنية شاركت في عملية الإنقاذ أن السفينة “إترنيتي سي” التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية غرقت صباح يوم الأربعاء إثر هجمات على مدار يومين متتاليين.

وأشارت مصادر أمنية بحرية إلى إنقاذ عشرة من أصل 22 فردا من طاقم السفينة إلى جانب ثلاثة حراس. ويُعتبر الباقون، وعددهم 15، في عداد المفقودين، بينهم خمسة يُعتقد أنهم لقوا حتفهم. وقال الحوثيون إنهم أنقذوا بعض أفراد طاقم السفينة.

ويبلغ عدد أفراد الطاقم 21 فلبينيا وروسيا واحدا. وكان على متن السفينة أيضا ثلاثة حراس مسلحين، بينهم يوناني وهندي جرى إنقاذهما.

وقالت شركة ديابلوس لإدارة المخاطر البحرية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري في بيان مشترك “اتخذ مالك السفينة قرار إنهاء البحث على مضض، لكنه يعتقد أنه في جميع الظروف يجب أن تكون الأولوية الآن لإنزال الأشخاص العشرة الذين جرى انتشالهم سالمين إلى الشاطئ”.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم مماثل يوم الأحد الماضي استهدف سفينة أخرى، وهي “ماجيك سيز”. ونجحت جهود إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة ماجيك سيز قبل غرقها.