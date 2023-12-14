الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة تؤكدان توقف خدمات الاتصالات والإنترنت

منذ 35 دقيقة
القصف على قطاع غزة

القصف على قطاع غزة

A A A
طباعة المقال

أكدت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان بالتل وجوال، وهما الشركتان الرئيسيتان في غزة، إن خدمات الاتصالات والإنترنت توقفت بشكل كامل في القطاع.

وقالتا في بيان “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب العدوان المستمر”.

وفي وقت سابق قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في بيان الخميس إن ما لا يقل عن 18787 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 50897 في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفيما حذرت منظمة أطباء بلا حدود الخميس من أن سكان مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة يموتون لعدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت المنظمة عبر منصة إكس إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارة إسعاف تابعة لها، مما أدى إلى إصابة المريضة التي كانت تُنقل إلى المستشفى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي: سنستقبل عددا أكبر قليلا من اللاجئين من دول ثالثة
الجيش الاسرائيلي
غزة تحت النار
بسبب "كمين حي الشجاعية".. خلاف كبير بين عسكريين إسرائيليين
سفينة_ أرشيفية
أمبري: اعتلاء أشخاص لسفينة بضائع سائبة قبالة سواحل اليمن

الأكثر قراءة

رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
وهاب يُطالب "حزب الله" بوقف عملياته: تعبنا.. ولم يُخفّف الضغط عن غزة
لنائب عن حزب "السعادة" الإسلامي المعارض حسن بيتماز
غزة تحت النار
فيديو.. إغماء نائب في البرلمان التركي بعد كلمة هاجم فيها سلوك بلده تجاه إسرائيل
تشييع أحد قتلى الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
إسرائيل.. اعترافات وفضائح!