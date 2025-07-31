شركتا طيران أوروبيتان تتحديان مخاوف الحرب التجارية وتسجلان نموا في الربع/2

أعلنت شركتا لوفتهانزا وإير فرانس-كيه.إل.إم الأوروبيتان للطيران اليوم الخميس ارتفاع أرباحهما في الربع الثاني، في تحد للمخاوف من أن تؤثر الضبابية الاقتصادية والرسوم الجمركية الأمريكية على السفر عبر المحيط الأطلسي.

وتخلت عدة شركات طيران أمريكية، ومن بينها (دلتا)، عن توقعاتها المالية للعام بأكمله هذا الربيع على خلفية ضعف الطلب على السفر بعدما أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثقة الشركات والمستهلكين.

مع ذلك، تخالف شركات الطيران الأوروبية هذا الاتجاه.

وقالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية اليوم إن الطلب في الولايات المتحدة لا يزال قويا رغم تراجع الدولار، وسلطت إير فرانس-كي.إل.إم الفرنسية الضوء على قوة عروضها المميزة.

وذكرت لوفتهانزا اليوم أن أرباحها التشغيليةفي الربع الثاني زادت 27 بالمئة لتسجل 871 مليون يورو (995 مليون دولار) على أساس سنوي مقارنة مع 805 ملايين يورو كان محللون توقعوا أن تحققها المجموعة في استطلاع أجرته المجموعة.

وقال أليكس إيرفينغ المحلل في شركة بيرنشتاين في مذكرة للعملاء إن استثمار لوفتهانزا في شركة (إيتا) الإيطالية للطيران ساعدها في تحسين أرباحها وزيادة صافي الأرباح زيادة “كبيرة بشكل مفاجئ”.

مع ذلك، قال إيرفينغ إن إير فرانس-كيه.إل.إم “تفوقت بشكل ملحوظ” على لوفتهانزا في مبيعات شمال الأطلسي.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سهم لوفتهانزا 0.8 بالمئة، في حين صعد سهم إير فرانس-كيه.إل.إم 6.5 بالمئة.

وصعدت الأرباح التشغيلية لإير فرانس-كيه.إل.إم في الربع الثاني إلى 736 مليون يورو مقارنة مع 513 مليون يورو في العام السابق، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.

ورغم استفادة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) من الطلب القوي على باريس واستغلال جاذبيتها، تواجه كيه.إل.إم تحديات مستمرة في مطار سخيبول بالقرب من أمستردام.