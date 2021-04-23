السبت 11 رمضان 1442 ﻫ - 24 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شروط جديدة على المسافرين في السعودية

منذ 55 دقيقة
أحد مطارات السعودية

أحد مطارات السعودية

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، رئيس لجنة كورونا عبد العزيز الدعيلج عن ربط بيانات رحالات المسافرين بالحالة الصحية للمسافر عبر تطبيق “توكلنا”.

وأشار الدعيلج إلى إبلاغ كافة شركات الطيران العاملة في المملكة بضرورة سرعة ربط بيانات رحالات المسافرين في تطبيق “توكلنا”، على أن “يقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق (محصّن) أو (لم تثبت إصابته)، اعتبارا من أمس الخميس”.

وشدد على شركات الطيران منح المسافرين على نظام الحجوزات آلية إبلاغ المسافرين من خلال الرسائل النصية بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن الحالات المذكورة.

وتعمل هيئة الطيران المدني السعودي وبالتعاون مع الجهات الأمنية على “تكثيف الجولات التفتيشية والزيارات الرقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما فعّلت نقطة فرز قياس درجة الحرارة وتطبيق “توكلنا”، وتم تعيين ضابط في كل منشأة وأكثر من 250 مراقبا، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية”

    المزيد من أخبار العالم

    احتدام المعارك في مأرب
    واشنطن تحذر: هناك عواقب وخيمة للتصعيد الحوثي في مأرب
    البنتاغون
    دعوات أمريكية لموسكو لوقف استفزازاتها على الحدود الأوكرانية
    أردوغان وبايدن
    اتصال هاتفي بين بايدن وأردوغان.. وهذا ما أبرز ما تم بحثه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كوب ماء
    هذا هو أسوأ وقت لشرب الماء
    دوجكوين
    هل يفعلها بيزوس ويدعم “Dogecoin” لتصل حتى هذا المستوى؟!
    حركة "سوا للبنان"
    “سوا لِلُبنان” توزع 10000 حصّة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بدعم من بهاء الحريري