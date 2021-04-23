شروط جديدة على المسافرين في السعودية

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، رئيس لجنة كورونا عبد العزيز الدعيلج عن ربط بيانات رحالات المسافرين بالحالة الصحية للمسافر عبر تطبيق “توكلنا”.

وأشار الدعيلج إلى إبلاغ كافة شركات الطيران العاملة في المملكة بضرورة سرعة ربط بيانات رحالات المسافرين في تطبيق “توكلنا”، على أن “يقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق (محصّن) أو (لم تثبت إصابته)، اعتبارا من أمس الخميس”.

وشدد على شركات الطيران منح المسافرين على نظام الحجوزات آلية إبلاغ المسافرين من خلال الرسائل النصية بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن الحالات المذكورة.

وتعمل هيئة الطيران المدني السعودي وبالتعاون مع الجهات الأمنية على “تكثيف الجولات التفتيشية والزيارات الرقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما فعّلت نقطة فرز قياس درجة الحرارة وتطبيق “توكلنا”، وتم تعيين ضابط في كل منشأة وأكثر من 250 مراقبا، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية”