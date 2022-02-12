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شريك قوي للناتو... السويد: لكن لا نتطلع للانضمام إليه

12 - فبراير - 2022
السويد

السويد

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قالت كارين فالينشتين وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بالسويد، في حديث لصحيفة “بوليتيكو”، إن الوضع حول أوكرانيا لم يؤثر على قرار بلادها بخصوص الانضمام إلى الناتو.

وشددت الوزيرة على أن السويد لا تسعى للانضمام إلى الحلف، بل تركز فقط على التعاون معه.

وأضافت: “في مثل هذا الموقف، يعد الاستقرار والقدرة على التنبؤ في غاية الأهمية أكثر من أي وقت مضى. لقد تم تحديد سياستنا الأمنية. نريد أن نكون شريكا جيدا وقويا للناتو، لكننا لا نتطلع للانضمام إليه”.

في الأشهر الأخيرة، كان الغرب يتهم موسكو بالتخطيط “لغزو” أوكرانيا، وعمل الناتو على تكثيف وجوده في أوروبا الشرقية. لكن روسيا كذبت هذه المزاعم جملة وتفصيلا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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