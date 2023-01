شعارات ليلية في ايران.. ومطالبات بإلغاء أحكام الإعدام

تحاول السلطات الايرانية الى هذه اللحظة الحد من الاحتجاجات المنتشرة في جميع انحاء ايران، باستخدام جميع الطرق القمعية في وقت لاتزال التظاهرات والشعارات تجتاح البلاد وذلك على خلفية مقتل الشابة مهسا اميني على يد شرطة الاخلاق في ايلول الماضي.

هذا وشهدت العاصمة الإيرانية في ساعة متاخرة، أمس الثلاثاء 24\1\2023، شعارات ليلية للمحتجين من خلال الشرفات والنوافذ ضد الحكومة الإيرانية. وسمعت أصوات المحتجين في أحياء شهران ونارمك وملا صدرا.

إلى ذلك، تجمع أهالي المحكوم عليهم بالإعدام، مساء الثلاثاء 24\1\2023، للاحتجاج على أحكام الإعدام الجائرة الصادرة من قبل النظام القضائي الإيراني.

وتم تنظيم التجمع أمام مكتب العلاقات العامة بالسلطة القضائية، وطالب المحتجون بإلغاء أحكام الإعدام الصادر ضد ذويهم.

🔴 #Tehran – Shahran – Chants … a stream of echoes in the air

Message? #IranRevoIution is continuing

"Death to the principle of "Supreme leadership(Velayat faghih)" (term used by PMOI)#Iran #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #مهسا_امینی pic.twitter.com/vBBlSYN97m

