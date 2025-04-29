شعبية ترامب ثابتة لكن الاستياء من الاقتصاد والهجرة يتزايد

أظهر استطلاع جديد للرأي لرويترز/إبسوس أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظلت ثابتة هذا الأسبوع، لكن الاستياء يتزايد حول طريقة تعامله مع الاقتصاد ونهجه المتشدد تجاه الهجرة، مع القلق من حرب تجارية عالمية والدفع باتجاه زيادة عمليات الترحيل.

وأظهر الاستطلاع الذي أُجري يوم الأحد أن 42 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون أداء الرئيس الجمهوري في منصبه، دون تغيير عن استطلاع سابق أجرته رويترز إبسوس قبل أسبوع. وظلت نسبة الذين لا يؤيدون رئاسته عند 53 بالمئة.

وانخفضت نسبة المؤيدين لإدارة ترامب للاقتصاد نقطة مئوية واحدة إلى 36 بالمئة وهو أدنى مستوى في ولايته الحالية أو في فترة رئاسته بين عامي 2017 و2021، وارتفعت نسبة غير المؤيدين خمس نقاط لتصل إلى 56 بالمئة.

وتصاعدت المخاوف من حدوث ركود في الأسابيع القليلة الماضية مع خوض ترامب حربا تجارية عالمية ورفع الرسوم الجمركية إلى مستويات عالية جعلت خبراء الاقتصاد يحذرون من أن التجارة مع بعض الدول، لا سيما الصين، قد تتوقف تقريبا.

وما زال التضخم يمثل نقطة حساسة. وجاء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين بعد تسارع التضخم في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن. لكن وتيرة التضخم لم تتراجع تقريبا في عهد ترامب، ولا يؤيد 59 بالمئة من المشاركين في أحدث استطلاع للرأي أجرته رويترز إبسوس طريقة تعامله مع تكاليف المعيشة في أمريكا، مقارنة بنسبة 32 بالمئة ممن يؤيدون نهجه في هذا الشأن.

وحصل ترامب على درجات تأييد في ملف الهجرة أكثر من أي قضية أخرى استطلعت رويترز إبسوس الرأي بشأنها، حيث أيده 45 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع على طريقة تعامله مع هذه القضية، وهي نسبة تضاهي النتيجة السابقة.

لكن الاستياء ازداد في هذا الشأن أيضا، فارتفعت نسبة عدم التأييد على أدائه في ملف الهجرة بنقطتين لتصل إلى 48 بالمئة. وأطلق ترامب حملة إنفاذ صارمة بعد توليه منصبه في 20 يناير كانون الثاني، حيث أرسل قوات إلى الحدود الجنوبية وتعهد بترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وقال نحو 11 بالمئة من المشاركين في استطلاع رويترز إبسوس إن الهجرة هي أهم مشكلة تواجه الولايات المتحدة، مقارنة مع 14 بالمئة قالوا ذلك في أواخر يناير كانون الثاني. ولم تتغير النسبة التي قالت إن الاقتصاد هو المشكلة الأكبر في الاستطلاع الأحدث إلا قليلا عند 22 بالمئة.

وشمل استطلاع رويترز إبسوس 1029 بالغا أمريكيا على امتداد الولايات المتحدة وبلغ هامش الخطأ نحو ثلاث نقاط مئوية.