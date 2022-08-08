شعبية رئيس وزراء اليابان في أدنى مستوياتها منذ توليه السلطة

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) ، الاثنين، إن شعبية رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هوت إلى أدنى مستوياتها منذ توليه السلطة في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي، وسط تساؤلات للناخبين بخصوص قرار حكومته إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

أوضحت الهيئة أن إجمالي نسبة تأييد حكومة كيشيدا بلغ 46 بالمئة هبوطا من 59 بالمئة في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أسابيع، بينما زادت نسبة الرافضين لها إلى 28 بالمئة من 21 بالمئة خلال نفس الفترة.

جاءت نتائج الاستطلاع، الذي تم إجراؤه عبر الهاتف وشمل 1223 مشاركا، قبل يومين فقط من تعديل مزمع في مجلس الوزراء وقيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.

وقُتل آبي بالرصاص الشهر الماضي خلال تجمع انتخابي وقررت الحكومة إقامة جنازة رسمية في سبتمبر أيلول. لكن القرار، الخاص بدفع تكاليف مراسم جنازة رئيس الوزراء الياباني الأطول بقاء في المنصب والذي كان أيضا شخصية مثيرة للانقسام، واجه انتقادات.

وأظهر استطلاع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن 50 بالمئة ممن استُطلعت آراؤهم قالوا إنهم لا يوافقون على قرار الحكومة بينما قال 36 بالمئة إنهم يؤيدونه.