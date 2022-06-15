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شعر بها سكان الإمارات.. ثلاثة زلازل قبالة جزيرة كيش الايرانية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2022 11:32 صباحًا
مؤشر لقياس الزلازل

مؤشر لقياس الزلازل

أسوشيتد برس
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ضربت ثلاثة زلازل قبالة جزيرة كيش الايرانية الأربعاء، فهزت دبي ومناطق أخرى من الخليج العربي.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأميركي هزتين بقوة 4.7 درجات تبعا ذلك، ثم هزة بقوة 5.3 درجات قبالة جزيرة قريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأعلنت إيران أنه لم تقع أضرار مباشرة جراء الزلازل.

من جهته أكد المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن سكان الإمارات، شعروا صباح الأربعاء، بهزة أرضية خفيفة ضربت جنوب إيران، ونشر المركز خارطة تظهر مركز الهزة الأرضية قائلا إن قوتها بلغت 5.9 على مقياس ريختر ووقعت عل عمق 10 كيلومترات.

وأضاف أنه وحول مدى شدة الهزة الأرضية، فإنها كانت “محسوسة في الدولة وليس له تأثير على الدولة”.

وتقع إيران على خطوط صدع رئيسية وتشهد زلزالا واحدا بوميا في المتوسط. وفي 2003 سوى زلزال بقوة 6.6 درجات مدينة بام التاريخية، وراح ضحيته 26 ألف شخص.

كما ضرب زلزال بقوة 7 درجات غرب إيران في 2017 وقتل ما يزيد على 600 شخص واصابة أكثر من 9 آلاف آخرين.

 

 

 

 

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