شفاء 5 حالات جديدة لمصابين “كورونا” في الإمارات

أعلنت الإمارات اليوم الإثنين، شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، تعود لجنسيات مختلفة وشملت شخصين من كل من الإمارات و إثيوبيا، وشخصا من تايلاند، وبذلك تكون الحالات التي تماثلت للشفاء 12 حالة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“؛ عن وزارة الصحة ”أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة“. مشيرة إلى أن ”التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض“.