شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من المناورات الثلاثية

منذ 3 دقائق
كيم يو جونج

كيم يو جونج

ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد أن كيم يو جونج، الشقيقة القوية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حذرت من أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قد تؤدي إلى “تداعيات سلبية” على البلدان الثلاثة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة ستجري تدريبات دفاعية سنوية تسمى “حافة الحرية” ابتداء من 15 سبتمبر\أيلول لرفع مستوى القدرات العملياتية الجوية والبحرية والإلكترونية ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية نقلا عن كيم قولها “هذا يذكرنا بأن استعراض القوة المتهور الذي أظهرته الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في الأماكن الخطأ، أي حول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سيؤدي بلا شك إلى تداعيات سلبية عليهم”.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في كوريا الجنوبية أن سول وواشنطن تعتزمان أيضا تنظيم مناورات “الصولجان الحديدي” هذا الأسبوع وهي محاكاة لدمج قدرات البلدين التقليدية والنووية ضد تهديدات كوريا الشمالية.

ودأبت بيونجيانج على انتقاد تلك التدريبات المشتركة وتعتبرها تدريبات على الغزو، وردت في بعض الأحيان باختبارات للأسلحة، لكن سول وواشنطن تقولان إن التدريبات العسكرية دفاعية بحتة.

    المصدر :
  • رويترز

