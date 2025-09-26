الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
شقيق انتحاري مانشستر يمثل أمام المحكمة بسبب هجومه على حراس السجن

منذ 26 دقيقة
محكمة في لندن

مثل شقيق انتحاري فجر قنبلة بعد حفل للمغنية الأمريكية أريانا جراندي في بريطانيا أمام محكمة في لندن أمس الخميس، بتهمة الشروع في قتل ثلاثة من حراس السجن الذي يقضي فيه عقوبة الحبس مدى الحياة.

وهاشم عبيدي، الذي قتل شقيقه سلمان 22 شخصا في مانشستر أرينا في شمال إنجلترا في 2017، متهم بمهاجمة أربعة من الحراس في سجن فرانكلاند بشمال إنجلترا في أبريل نيسان.

وقد حُكم على عبيدي بالسجن لمدة لا تقل عن 55 عاما في 2020 بعد إدانته بمساعدة شقيقه في التخطيط للهجوم الذي تسبب في إصابة أكثر من 200 شخص وكان من بين ضحاياه سبعة أطفال.

رفض عبيدي، المتهم أيضا بالاعتداء وحيازة سكين في السجن دون تصريح، مغادرة زنزانته للمثول أمام محكمة وستمنستر الجزئية الأسبوع الماضي.

وظهر عبيدي أمس عبر اتصال مرئي من سجن بلمارش محاطا بخمسة حراس يضعون دروعا واقية وخوذات. وقال القاضي بول جولدسبرينج بأن عبيدي سيمثل أمام محكمة أولد بيلي في 17 أكتوبر تشرين الأول.

  • رويترز

