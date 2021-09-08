الخميس 2 صفر 1443 ﻫ - 9 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شكري: متحمسون لاستعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا

منذ 3 ساعات
وزير الخارجية المصري سامح شكري

وزير الخارجية المصري سامح شكري

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر متحمسة للوصول إلى حل وللصيغة الضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا، مبيناً أنه ما زال هناك أمور تحتاج لحل وتقييم.

وقال رداً على سؤال حول الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا في مقابلة مع بلومبيرغ الأميركية الأربعاء: “أعتقد أنه خلال هذه المرحلة لا يزال علينا تقييم مخرجات الجولة الثانية من المحادثات وخصوصا سياق العلاقات الثنائية وعدد من الإجراءات التي اتخذتها تركيا وتحتاج إلى نوع من المعالجة”.

كما أضاف: “عندما نشعر بالرضا تجاه حل هذه الأمور فسيفتح ذلك الباب لتحقيق المزيد من التقدم”.

وبسؤاله ما على الجانب التركي تقديمه لتحقيق التقدم نحو استعادة العلاقات، قال شكري إن مصر قدمت للجانب التركي تقييمها ومتطلباتها وأعتقد أن الجانب التركي يفهم ذلك بشكل جيد ويمكنه إنجاز هذه الأمور ونأمل أن يفعلوا ذلك حتى يتسنى لنا المضي قدما.

كذلك، أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حالياً أوضاعا مضطربة ومتقلبة إذ تشهد ظروفا لم تسهم في تحقيق سلامها واستقرارها، مشيرا إلى الصراع في اليمن وليبيا فيما يخص الإرهاب والتهديدات، بالإضافة إلى الوضع في سوريا ولبنان.

وقال الوزير المصري، إن هذه أمور يجب التعامل معها، مؤكدا على أنه من مصلحة جميع دول المنطقة أن يتم توسيع التفاهم والتواصل اللذان من شأنهما تحسين الأمن والاستقرار بالمنطقة.

    المزيد من أخبار العالم

    شعار منظمة الصحة العالمية
    “الصحة العالمية” للملقحين: لا تتلقوا جرعات معززة
    علم ليبيا
    ليبيا.. إحباط تهريب معدات مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة آتية من لبنان
    الشرطة البريطانية
    بالفيديو – طرد مشبوه قرب مكتب رئيس الوزراء يثير قلق الشرطة البريطانية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أزمة المحروقات في لبنان
    استعدوا لأيام أسوأ في ما خص البنزين.. ومخزون المازوت “ضوّى الأحمر”
    فيروس نيباه يهدد العالم
    كل ما تريد معرفته عن فيروس “نيباه” الأكثر فتكا من كورونا
    ديناصور- تعبيرية
    اكتشاف مخلوق “عجيب” بأغرب رأس على الإطلاق يحير العلماء