شكري يبحث مع المبعوث الأممي آخر مستجدات الأوضاع في سوريا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، خلال اتصال هاتفي آخر مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شكري بحث مع بيدرسن مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا التي انعقدت بالقاهرة في 15 أغسطس الجاري، وأكد حرص اللجنة على استكمال المهمة المنوطة بها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا الشقيقة.

وأضاف أن شكري تبادل الرؤى مع بيدرسن حول آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي يتم بذلها إزاء كافة جوانب الأزمة السورية.

كما اتفقا على ترتيب لقاء ثنائي بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وأشار أبو زيد إلى أن بيدرسن أعرب من جانبه عن تقديره الكبير لمجهودات مصر لتسوية الأزمة في سوريا، مشيدا بمخرجات اجتماع لجنة الاتصال العربية.

وأكد أيضا عزمه على التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل البناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأخير.