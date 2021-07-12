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شكري يبحث مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أزمة سد النهضة

12 - يوليو - 2021
وزير الخارجية المصري سامح شكري

وزير الخارجية المصري سامح شكري

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بحث وزير الخارجية المصري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عددا من القضايا من بينها سد النهضة.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن شكري بحث خلال اللقاء مسألة سد النهضة، حيث عرض الوزير شكري نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة.

وأكد وزير الخارجية المصري “تقدير مصر” للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرا والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد.

كما تناول اللقاء الجهود المصرية في إيقاف أي تدفقات للمهاجرين من سواحلها، فضلا عن وجود نحو 6 ملايين مهاجر ولاجئ في مصر.

ومن جانب آخر، خلال اللقاء، تم تناول القضية الفلسطينية وملف عملية السلام وضرورة تحريكه وخلق زخم دولي من أجل الدفع قدما نحو إيجاد تسوية عادلة وشاملة.

كما تطرَق اللقاء إلى الملف السوري وتبادل الرؤى في هذا الشأن، فضلا عن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر 2012، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير أو استثناء.

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