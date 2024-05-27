شكوى جديدة ترفعها منظمة دولية ضد إسرائيل بسبب هجماتها على صحافيي غزة

قدمت منظمة “مراسلون بلا حدود”، اليوم الاثنين، شكوى ثالثة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن “جرائم الحرب” الإسرائيلية ضد الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان إن الشكوى الثالثة توثق ثماني حالات جديدة لقتل صحافيين فلسطينيين بين 20 ديسمبر و20 مايو الجاري، بالإضافة إلى حالة أخرى تعرض فيها الصحافي للإصابة.

وأضافت المنظمة أن لديها “قناعة تستند إلى أسباب معقولة لاعتبار أن بعض هؤلاء الصحافيين تعرّضوا للقتل عمدا، وأن الآخرين كانوا ضحية هجمات متعمدة للجيش الإسرائيلي على المدنيين”، مشيرا إلى أن “كافة الصحافيين المعنيين الذين قُتلوا أو أصيبوا كانوا يمارسون نشاطهم المهني”.

ودعت المنظمة في بيانها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى “منح الأولوية بالتحقيق في جرائم الجيش الإسرائيلي بحق الصحافيين” في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت أن الشكوى تأتي مع “تجاوز عدد الصحافيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة 100 صحافي، لتكون بمثابة اجتثاث للصحافة الفلسطينية”.

وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن رفع الشكوى الجديدة يأتي بعد أيام قليلة من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالصراع في غزة، وبالتزامن مع الذكرى السنوية التاسعة لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 المعني بحماية الصحافيين خلال الحرب.

وكانت المنظمة قدمت شكوى مماثلة إلى المحكمة في 31 أكتوبر وأخرى في 22 ديسمبر الماضيين.