شلل كامل في الحركة التجارية.. غزة تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها

من مشاهد الدمار في جباليا بغزة

كشفت الغرفة التجارية والصناعية في قطاع غزة، الأحد، عن انهيار المنظومة الاقتصادية في القطاع وارتفاع الأسعار بنسبة 527 بالمئة جراء الحصار الإسرائيلي واستمرار تل أبيب في منع دخول السلع والمساعدات.

وقالت الغرفة في بيان، إن “الاحتلال يواصل منع دخول شاحنات القطاع الخاص ما سبب شللا شبه تام” في الحركة الاقتصادية بالقطاع المحاصر.

وأشارت إلى “ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 527 بالمئة جراء منع دخول السلع والمساعدات”.

وأوضحت أن قطاع غزة يعاني من “انهيار كارثي للمنظومة الاقتصادية جراء الحصار” الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.

ويعتمد قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية التي توقفت تماما منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون.

وأكدت الغرفة التجارية والصناعية أن “الأهالي في قطاع غزة يعانون تجويعا وتعطيشا متعمدا يتخذهما الاحتلال سلاحا ضد المدنيين”.

وشددت على أن “الوضع الحالي ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية طويلة المدى”، موضحة أن ما يجري في القطاع “عقاب جماعي ممنهج يخالف القوانين والمواثيق الدولية”.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.