شمال العراق يغرق.. وارتفاع عدد الضحايا في أربيل

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، سقوط الجسر الحديدي في نينوى وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل بسبب السيول.

وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “بالاضافة إلى واجباتها في ملاحقة المطلوبين وتطهير الأراضي، القوات الأمنية في محافظة كركوك تقوم إجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول”.

وأضاف البيان أنه “وعلى صعيد متصل أدت الأمطار الكثيفة إلى سقوط الجسر الحديدي (جسر الگوير) وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل وبدأ الجسر بالانجراف مع السيول بشكل بطيء ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى”.

وفي أربيل شمالي العراق، ارتفعت حصيلة ضحايا السيول، إلى 11 قتيلاً و3 مفقودين. واجتاحت سيول جارفة، خلال الساعات الماضية مناطق سكنية في المحافظة، ما تسبب في غرق عدد من المنازل وتعطيل حركة السير

وكانت أكثر المناطق المتضررة في أربيل: دارتو ومام زاوا وقوشتبة وروشنبيران وغيرها من مناطق، إذ اجتاحتها السيول الجارفة، مما أدى إلى مصرع 8 أشخاص على الأقل بينهم طفل يبلغ 10 أشهر فقط، بحسب أرقام حكومية في كردستان العراق.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، سركوت كراش، قد قال في وقت سابق لفرانس برس، إن أحد القتلى “قضى جراء البرق، والآخرون قضوا غرقا في بيوتهم”. وتحدث عن “مفقودين لا يزال البحث جاريا عنهم”، مرجحا ارتفاع عدد الضحايا. وأضاف أن “هناك مواطنين اضطروا إلى ترك بيوتهم، الأضرار المادية كبيرة جدا”.